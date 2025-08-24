Direktor policije objavio koliko je ljudi učestvovalo na skupovima protiv blokada

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je večaras da je na današnjim javnim okupljanjima u 71. opštini i gradu učestvovalo 69.776 osoba, dodajući da je sve proteklo mirno i da nije bilo nikakvih incidenata.

Vasiljević je, na konferenciji za novinare, rekao da je Centar za društvenu stabilnost prijavio okupljanja u više opština na celoj teritoriji Srbije i da tokom tih okupljanja nije bilo nijednog incidenta, nije bilo povređenih građana, pripadnika policije, ni slupanih prostorija. Sve je prošlo u najboljem redu i miru, rekao je on i dodao da kada se skup blagovremeno prijavi policiji i kada ona ima sa kim da komunicira, najjednostavnije je i najlakše ostvariti