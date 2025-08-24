Direktor policije objavio koliko je ljudi učestvovalo na skupovima protiv blokada

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Direktor policije objavio koliko je ljudi učestvovalo na skupovima protiv blokada

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je večaras da je na današnjim javnim okupljanjima u 71. opštini i gradu učestvovalo 69.776 osoba, dodajući da je sve proteklo mirno i da nije bilo nikakvih incidenata.

Vasiljević je, na konferenciji za novinare, rekao da je Centar za društvenu stabilnost prijavio okupljanja u više opština na celoj teritoriji Srbije i da tokom tih okupljanja nije bilo nijednog incidenta, nije bilo povređenih građana, pripadnika policije, ni slupanih prostorija. Sve je prošlo u najboljem redu i miru, rekao je on i dodao da kada se skup blagovremeno prijavi policiji i kada ona ima sa kim da komunicira, najjednostavnije je i najlakše ostvariti
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"…

"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupile se na skupovima protiv blokada širom Srbije

Pristalice SNS-a i koalicionih partnera okupile se na skupovima protiv blokada širom Srbije

Danas pre 1 sat
Odbrana i opasni dani

Odbrana i opasni dani

Radar pre 1 sat
"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"…

"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"

Blic pre 3 sata
Direktor policije objavio koliko je ljudi učestvovalo na skupovima protiv blokada

Direktor policije objavio koliko je ljudi učestvovalo na skupovima protiv blokada

Danas pre 4 sati
Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Glišića: Uplašili smo se da možda mora da se vrati u bolnicu

Predsednik Vučić o zdravstvenom stanju Glišića: Uplašili smo se da možda mora da se vrati u bolnicu

Blic pre 4 sati