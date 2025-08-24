"Nije bilo nijednog incidenta": Direktor policije o okupljanjima širom Srbije: "u 71 opštini prisustvovalo je 70.000 građana"…

Direktor policije Dragan Vasiljević izjavio je večeras da se na skupovima u 71 opštini i gradu danas okupilo blizu 70.000 ljudi i da je sve proteklo bez ijednog incidenta.

Vasiljević je precizirao da je danas na skupovima koje je organizovao Centar za društvenu stabilnost širom Srbije učestvovalo ukupno 69.776 ljudi. "Prema procenama policije, na tim skupovima prisustvovalo je oko 70.000 građana Republike Srbije ili da vam kažem tačnu brojku 69.776 lica. Nije bilo nijednog incidenta, nema povređenih građana, nema povređenih policajaca, nema oštećenih objekata, državnih objekata, prostorija, bilo čijih, sve je proteklo u najboljem