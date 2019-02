ATP Rio de žaneiro: Maestralni Đere razbio Dominika Tima

Laslo Đere, 90. teniser sveta, savladao je osmoplasiranog igrača planete Dominika Tima sa 2:0 u setovima i plasirao se u drugo kolo turnira serije 500 u Rio de Žaneiru. Nije početak meča ukazivao na iznenađenje pošto je Tim stigao do brejka deć u prvom gemu, ali je Đere odmah uzvratio, i to bez izgubljenog poena na servis Austrijanca. Propustio je Đere prvu priliku da dođe do brejka prednosti na naredni servis-gem rivala, ali ne i onu koju...