Vučić: Biće mira sve dok neko ne bude fizički napao Srbe na Kosovu. ...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima političku hrabrost da reši kosovsko pitanje i da će "biti mira sve dok neko ne bude fizički napao Srbe na Kosovu i Metohiji"."Mira će biti sve dok neko ne bude napao fizički Srbe i počeo da ih ubija, to ne bih mogao da izdržim", rekao je Vučić.Vučić je gostujući na televiziji Prva rekao da je sam preuzeo rešavanje kosovskog pitanja kao svoj posao, a da ga je Vlada Srbije ovlastila da pregovara."Ja znam da za bilo kakvo rešenje da predložite većinu da dobijete u Srbiji nećete", rekao je Vučić i dodao da "ne zna šta je rešenje tog pitanja, nikada neće biti dovoljno podrške".Prema njegovim rečima, u odnosima sa kosovskim Albancima nema zamrznutog konflikta, jer oni žele "punu konsolidaciju svoje države koju su stvorili 2008. godine".On je kazao da mu nije problem da klekne pred svetske zvaničnike da bi ih zamolio za ove investicije, ali ne želi da kleči i traži oproštaj od suseda."Da se ja da se izvinjavam onima koji nisu zaslužili naše poverenje, neću i ne pada mi na pamet", poručio je Vučić i dodao da neće kleknuti "osim ukoliko to nije nasušna potreba našeg naroda"."Moj posao je da pokažem poštovanje prema svim tim ljudima ali nikada da unizim svoju zemlju i svoj narod", rekao je on.Vučić: Ne interesuju me protesti niti da li će opozicija bojkotovati izborePredsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga ne interesuju protesti kao ni da li će opozicija da bojkotuje izbore ukoliko budu raspisani, ali nije pominjao kada bi mogli da se održe."Ne interesuju me protesti, ne interesuje me štra rade političari, interesuju me građani, građanin svaki može da dođe kod mene i sa svakim ću da razgovaram, sa političarima koji organizuju proteste a opljačkali su zemlju neću nikada", rekao je Vučić na TV Prva.On je rekao da jedino što je čuo na protestima "Vučiću, daj ostavku!, ali da to se na izborima rešava", kao i da opozicija zna da ne može da ga tako pobedi i zato izvodi građane na ulicu."Mogu da rade šta god hoće ako je u skladu sa zakonom", rekao je Vučić, koji je naveo i da je "marksitičko fašistička koalicija" pokazala koliko može da osvoji glasova na Lučanima kada se "zabezeknula".Kazao je i da nema problem sa time ako opozicija bude bojkotova izbore, jer svako bira svoju budućnost i ima pravo da učestvuje ili bojkotufje izboreOn je rekao da "Jeremić, Obradović, Đilas mogu da traže kontakt sa njim," ali da neće razgovarati sa njima. "Ako mi kažete da ste čuli nešto na protestima na čemu treba da se poradi, recite mi", rekao je Vučić, na pitanje da li je čuo neki zahtev koji prihvata, ali da ih je čuo od građana dok je obilazio Srbiju.Predsednik čestitao premijerki i njenoj partnerki rođenje sinaPredsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas premijerki Ani Brnabić i njenoj partnerki Milici Đurđić rođenje deteta i kritikovao deo javnosti koji je na društvenim mrežama ismevao taj događaj."Čestitam Ani i Milici, da je Igor živ i zdrav i da bude srećan, pametan i uspešan. A ovi što im i deca smetaju, tako samo o sebi govore", rekao je Vučić na Prvoj televiziji.Govoreći o komentarima tog događaja na društvenim mrežema, Vučić je rekao da se radi o najgorem društvenom talogu i lažnoj političkoj eliti."To samo govori o njima. Njihov problem je taj što ja nisam fasciniran bezobrazlukom i primitivizmom i što ne volim da im se dodvoravam... To je sve ova elita, moderna, koja će da nas uvede u 21. vek. Pa će da se iživljava na ženi kada dobije sina", rekao je Vučić.Milica Đurđić, partnerka premijerke Srbije Ane Brnabić, rodila je u sredu, 20. februara, sina koji će se zvati Igor.