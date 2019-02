Pucnjava u Minhenu: Dve osobe poginule

Portparol policije Sven Miler rekao je da se pretpostavlja da je jedan od nastradalih pucao. - Nema opasnosti za ljude - dodao je. 2 killed in Munich shooting, police say no danger to public https://t.co/bZbOIbs0FP pic.twitter.com/l8RbBnkhIQ — NEWS102.3 KRMG (@KRMGtulsa) 21. фебруар 2019. On je dodao da trenutno nema drugih detalja o ovom incidentu, prenosi Rojters. A huge police operation is underway in the centre of the Bavarian...