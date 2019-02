Kim oklopnim vozom stigao u Vijetnam (FOTO)

Oklopni voz Kim Džong Una stigao je u stanicu u vijetnamski grad Dong Dang nakon prelaska kineske granice, javila je agencija Rojters. Chairman Kim Jong Un arrived at Dongdang, Vietnam for the DPRK-US summit. pic.twitter.com/3IJH8lJ634 — The Beginning... (@coldnoodlefan) 26. фебруар 2019. ​Očekuje se da severnokorejski lider automobilom stigne u glavni grad Vijetnama, gde će održati državnu posetu i sresti se sa Donaldom Trampom u sredu...