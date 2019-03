Saudijska Arabija oduzela državljanstvo Bin ladenovom sinu

Saudijska Arabija oduzela je državljanstvo Hamzi bin Ladenu, sinu ubijenog vođe "Al Kaide" Osame bin Ladena, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova u Službenom glasniku. Američki Stejt department prethodno je ponudio nagradu do milion dolara za informaciju koja bi dovela do "utvrđivanja lokacije u bilo kojoj zemlji" na kojoj se nalazi Hamza. U saopštenju je Bin Ladenov sin opisan kao ključni lider "Al Kaide". Veruje se da se on nalazi...