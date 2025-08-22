Izrael planira ofanzivu u Gazi dok UN potvrđuju glad i humanitarnu krizu u enklavi

Naslovi.ai pre 5 minuta
Ministar odbrane Kac najavljuje vojnu operaciju, dok UN upozoravaju na glad i siromaštvo koje pogađaju više od pola miliona ljudi u Gazi.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je početak pregovora o oslobađanju svih talaca u Gazi i odobrio planove vojske za zauzimanje grada, uz istovremeni rad na okončanju rata pod uslovima Izraela. Kurir Danas Blic

Ministar odbrane Izrael Kac potvrdio je odobrenje planova vojske za poraz Hamasa i upozorio da bi grad Gaza mogao biti uništen ukoliko Hamas ne prihvati izraelske uslove, uključujući oslobađanje talaca i razoružavanje. Grad bi se mogao pretvoriti u Rafu ili Beit Hanun, razorene ranije u sukobima. B92 N1 Info Radio 021 Beta Slobodna Evropa RTV

Izraelski kanal Kan je izvestio da je ministar odbrane odobrio vojnu operaciju nazvanu "Gideonove kočije - 2" za zauzimanje grada Gaze, pri čemu IDF kontroliše 75% pojasa Gaze. Pravda

Više od pola miliona ljudi u Gazi suočava se sa glađu, siromaštvom i smrtnim opasnostima, što je prvi put potvrđeno od strane UN agencija od početka sukoba. Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je ove tvrdnje kao lažne, navodeći da je u Gazu ušlo preko 100.000 kamiona humanitarne pomoći. BBC News NIN Danas Južne vesti Radio 021 Politika Serbian News Media

Prema podacima izraelske vojne obaveštajne službe, oko 83% Palestinaca ubijenih u Gazi su civili, što ukazuje na teške humanitarne posledice sukoba. Podaci iz klasifikovane baze IDF navode da je do maja ubijeno ili verovatno ubijeno 8.900 boraca Hamasa i Islamskog džihada. Uprkos humanitarnoj pomoći, situacija ostaje kritična. Blic Politika Euronews N1 Info

