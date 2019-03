Haradinaj: Ako SAD zatraži da odem sa položaja premijera odmah ću to uraditi, ali taksu ...

Beta pre 11 minuta

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da ukoliko Sjedinjene Američke Države od njega zatraže da ode sa funkcije premijera odmah će to uraditi, ali da taksu neće ukinuti ni na njihov zahtev.

"Da dođe Amerikanac i da mi kaže "Ramuš hoćeš li napustiti funkciju", ja odlazim. Ali neću glasati za ukidanje takse Srbiji, ja sam to rekao i to neću učiniti", rekao je Haradinaj sinoć za RTK.

On ne veruje da bi SAD zbog takse povukle svoje vojnike iz baze Bonstil, ali bi to mogle uraditi ako imaju planove koji su povezani sa sigurnosnom situacijom.

"Ako Amerika ima planova da ukine Bonstil, sa taksom ili bez nje će to uraditi, ako nemaju u planu to neće uraditi. Budite mirni jer se to neće dogoditi. Zbog takse je neće ukinuti", kazao je Haradinaj.

Iako nije spomenuo ime, Haradinaj je, ciljajući na predsednika Kosova Hašima Tačija, rekao da je opasnost za teritoriju Kosova unutar zemlje.

Ocenio je da je loše što je došlo do razmimoilaženja sa drugim liderima u vladajućoj koaliciji i pozvao na jedinstvo oko takse za Srbiju.

"Neka izađu i kažu da smo zajedno za taksu i da je ne ukidamo i videćete kako se menja američki stav", kazao je kosovski premijer.

Haradinaj je optužio Tačija i albanskog premijera Edija Ramu da stoje iza ideje davanja teritorije za priznanje od strane Srbije.

Kazao je da je uvek savetovao predsednika Tačija da ne nastavi sa idejom korekcije ili razmene teritorija jer će to dovesti do tragedije.

"Svako ko otvara temu podele je moj neprijatelj. To sam rekao na sastancima a ne iza leđa. To sam rekao i na sastancima sa predsednikom (Tačijem) i na drugim sastancima", rekao je Haradinaj i dodao da je podela deo ruske agende na Balkanu.

Upitan zašto ne prihvata zahteve SAD o suspenziji takse, Haradinaj je rekao da ne popušta pred Srbijom i Rusijom.

Dodao je da postoji ubeđenje da postoji neki nacrt sporazuma između Kosova i Srbije, ali da to nije video i da nema kretanja napred bez uvida u sporazum i ponovio da takse neće biti ukinute do priznanja Kosova od strane Srbije.