Savez za Srbiju: Verbalni napad na Dragana Đilasa u Leposaviću organizovala Zeljina ekipa

Beta pre 2 sata

Savez za Srbiju optužio je "pripadnike ekipe Zorana Milojevića Zelje, zaposlene u opštini Leposavić" da su verbalno napali i vređali osnivače tog opozicionog bloka, Dragana Đilasa i Slavišu Ristića tokom njihove današnje posete toj opštini na severu Kosova.Navodeći da su Đilas i Ristić posetili Leposavić "kako bi od građana i predstavnika političkih stranaka dobili relevantne informacije o pritiscima kojima su izloženi i sa kakvim se sve teškoćama suočavaju", Savez za Srbiju je saopštio da su nakon gostovanja na lokalnoj televiziji Mir, Đilas i Ristić bili izloženi "verbalnom napadu i vređanju od strane lokalnih kabadahija".

"Grupu je predvodio Stevan Petronijević, član Opštinskog veća. Pored njega, u ovom organizovanom verbalnom napadu učestvovali su i Nenad Georgijev, Dalibor Vukićević, Milan Ivanović, Nikola Nićiforović, Ivan Pelević i Ivan Petrović. Cela ekipa je učestvovala u aktivnostima Srpske napredne stranke u opštini Lučani", stoji u saopštenju.

Savez je saopštio da je verbalni napad počeo u restoranu "M" kada je kako se navodi, "grupa ušla i odmah krenula sa uvredama".



"Posle 15-ak minuta vlasnik restorana je tražio da prestanu sa vređanjem. Po izlasku iz objekta, vređanja su nastavljena još jačim intenzitetom", stoji u saopštenju.



Ocenuje se da je "posle svega što se desilo, jasno u kakvim uslovima žve Srbi na Kosovu i Metohiji koji ne podržavaju Aleksandra Vučića i njegov režim".

Vučić potvdio da je na korak do nagodbe da Srbiju razgraniči sa KosovomSavez za Srbiju (SzS) saopštio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavom za italijansku agenciju ANSA, u kojoj je naveo da Srbija "ne može da prizna Kosovo, a da ne dobije ništa sa druge strane", potvrdio da je na korak do "privatne nagodbe" da Srbiju trajno razgraniči sa Kosovom.Vučić je, kako se navodi u saopštenju SzS-a, pomenutom izjavom, pokušao da strancima pošalje poruku da je spreman da prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, a sa druge strane, da se javnosti u Srbiji predstavi kao borac za Kosovo.Savez navodi i da je Vučić, "manipulativno" sačekao da vest bude objavljena u zapadnim medijima, a onda tražio da ANSA ponovo emituje vest bez te rečenice, kako bi sakrio "prave namere" od srpske javnosti."Istina je da su pregovori Vučića i njegovog partnera Hašima Tačija na korak do završetka i postizanja dogovora, po kojem bi Srbija omogućila da Priština postane članica UN", piše u saopštenju.