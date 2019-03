U Kragujevcu počelo potpisivanje Sporazuma s narodom

Predsednik Gradskog odbora DS Ivan Dubljanin je rekao agenciji Beta da je organizovano prvo potpisivanje Sporazuma s narodom jer su uslovi "sazreli" s obzirom na obim protesta u Kragujevcu i želju građana da ga podrže. "Razlog što do sada nismo na samom protestu Jedan od pet miliona prikupljali proteste jeste što želimo da to uradimo i sa drugim političkim organizacijama kada dođe trenutak na samom protestu", rekao je Dubljanin. On je kazao...