Đoković se malo mučio, ali ipak rutinski dobio

Prvi teniser sveta Novak Đoković ostvario je pobedu u drugom kolu Indijan Velsa, pošto je u dva seta savladao domaćeg tenisera Bjorna Fratanđela 7:6, 6:2.

N1 Info pre 2 sata | Vladimir Vesić

Fratanđelo je prvi došao do brejka i imao šansu da dobije prvi set pošto je servirao za njega pri rezultatu 5:4. Međutim, Novak je napravio brejk i doveo set do taj brejka. I u taj brejku imao je priliku svojim servisima da dođe do startnog vođstva, ali Srbin je još jednom pokazao snagu u tim trenucima i na kraju rešio prvi deo igre u svoju korist. Takav finiš seta odredio je drugi, gde je prvi teniser sveta odmah došao do brejka, a...