I zvanično: Volkswagen ukida hiljade radnih mesta do 2023. godine

Grupa Folksvagen objavila je da će ukinuti između 5.000 i 7.000 radnih mesta do 2023. godine u svojoj istoimenoj jedinici Folksvagen (VW) u okviru mera štednje uvedenih radi finansiranja investicija u električna i autonomna vozila. "Zbog automatizacije i rutinskih zadataka kompanija očekuje da će između 5.000 do 7.000 radnih mesta nestati do 2023. godine", navela je grupa u saopštenju i dodala da će smanjenje radne snage biti sprovedeno tako...