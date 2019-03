Danas sunčano, do 13 stepeni

Jutarnje temperature od -4 do nula, a najviše dnevne od devet do 13 stepeni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano, s temperaturom od nula do 12 stepeni. Biometeorološka prognoza za sredu, 13. mart 2019: Očekuju se nešto povolјnije biometeorološke prilike. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i kardiovaskularnim bolesnicima. Razdražlјivost i glavobolјa su moguće meteoropatske...