Brutalna odmazda zbog napada na Tel Aviv: Izrael uništio 100 meta terorističkog Hamasa

Israel hits ‘terror targets’ in Gaza in response to rocket attacks on Tel Aviv https://t.co/9RJVoXNemr pic.twitter.com/rEoOuqcHVT — RT (@RT_com) March 15, 2019 Navodi se da je izraelska vojska gađala poslovni kompleks u gradu Gazi, podzemni kompleks koji je služio teroristima Hamasa kao glavno potrojenje za proizvodnju raketa, kao i centar koji je ta organizacija koristila za program dronova. Izraelski vazdušni napadi usledili su nakon...