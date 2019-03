Sutra oblačno, umereno s kišom, kasnije razvedravanje

Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura biće od jedan do devet, a najviša od 15 do 20 stepeni Celzijusa. U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno, ujutro i pre podne povremeno sa slabom kišom. Posle podne i uveče predviđa se razvedravanje. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura biće oko devet, a najviša oko 17 stepeni Celzijusa. U Srbiji...