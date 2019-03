Kopredsedavajući pristinskog tima Fatmir Ljimaj rekao je da je Priština spremna da pregovara sa Beogradom, ali samo ako će se to završiti priznavanjem Kosova. "Ako proces pregovora i dijaloga nema u centru, u srži samog procesa priznavanje Kosova, onda mi nismo spremni da pregovaramo o drugim stvarima", rekao je Ljimaj za RTK2. On je naveo i da je platforma koja je usvojena u kosovskoj skupštini zvanični stav Prišitne i da to, kako kaže,...