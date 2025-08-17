"Uhapšeno 18 ljudi i hapšenja se nastavljaju": Dačić posle protesta: "Žandarm povređen u Valjevu"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti povodom večerašnjih protesta u Beogradu, Novom Sadu i Valjevu u toku kojih je ponovo došlo do narušavanja javnog reda i mira.

Dačić je na samom početku obraćanja naglasio da je večeras došlo do brutalnog napada na policijske snage, kao i paljenje prostorija SNS. - U Valjevu su zapaljenje prostorije Srpske napredne stranke. Srećom, nikog nije bilo unutra. Demolirane su prostorije Gradske uprave, tužilaštva i suda. Napadnute su i prostorije drugih stranaka. U Valjevu je večeras bilo, prema policijskim procenama, oko 4.000 ljudi. Prethodnih puta, broj demonstranata u Valjevu je bio i veći -