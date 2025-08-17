Ministar Đurić osudio napad na prostorije SNS u Valjevu

Danas pre 7 sati  |  Beta
Ministar Đurić osudio napad na prostorije SNS u Valjevu

Ministar spoljnih poslova Srbije i funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Marko Đurić osudio je napad na prostorije SNS u Valjevu, kao i prostorije javnog tužilaštva i drugih državnih institucija, saopštilo je danas ministarstvo.

On je rekao da su neophodni brza identifikacija i kažnjavanje počinilaca – individualizacija odgovornosti, kao i „prestanak bilo koje vrste podstrekavanja na nasilje, netrpeljivost i građanske sukobe“. „Nasilje i neredi u našoj zemlji neće rešiti bilo koji društveni problem, samo će ih produbiti, i mnogo gore, poslužiće i već služe na radost protivnicima srpskih interesa širom sveta“, navodi se u saopštenju.
Ključne reči

TužilaštvoSrpska napredna strankaSNSValjevoMarko Đurić

