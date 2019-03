Indijan Vels: Federer protiv Nadala za finale

Švajcarski teniser Rodžer Federer plasirao se večeras u polufinale masters tunira u Indijan Velsu, pošto je u četvrtfinalu pobedio Poljaka Huberta Hurkača u dva seta, 6:4 i 6:4. Nedugo posle njega je isti uspeh ostvario i Rafael Nadal. Španac je nešto teže izašao na kraj sa Karenom Hačanovim - 7:6 (7:2), 7:6 (7:2). To znači da će Švajcarski i španski as ponovo "ukrstiti rekete". Biće to njihov 39. duel. Rafa je dobio dosadašnja 23, a Rodžer...