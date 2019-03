Rumunska borkinja protiv korupcije kandidatkinja za prvog evropskog tužioca

Reuters Koveši je smenjena svega nekoliko meseci pošto je to tražio ministar pravde jer je, kako tvrdi, prekoračila nadležnosti Evropska unija nikad nije imala glavnog tužioca, a sada je najozbiljniji kandidat za to žena koja je u otadžbini izgradila reputaciju neustrašivosti. Sve do prošle godine, Laura Kodruca Koveši (45) bila je na čelu moćne rumunske Direkcije za borbu protiv korupcije (DNA). Njen glavni protivkandidat je javni tužilac...