''Call of Duty'' stiže na mobilne (video)

Dok čekamo da vidimo koji će Call of Duty naslov Activision sledeći objaviti, a činilo se da je to Modern Warfare 4 sa singlplejerom i bez Battle Royale moda, stigla je najava za drugu igru. Call of Duty Mobile je predstavljen trejlerom iz koga saznajemo da igrače očekuje prepoznatljivo multiplejer iskustvo, igranje sa kultnim likovima iz franšize na dobro poznatim mapama, kao i dosta "kastomizacije", zbog mikrotransakcija. Ono što se potencijalno očekuje je i Battle Royale mod, pošto u trejleru vidimo avione i prostranstvo slično Blackoutu....