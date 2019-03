Juncker: Brexit mora biti prije izbora za Evropski parlament

Predsjednik Evropske komisije je poručio da Velika Britanija mora napustiti Evropsku uniju prije izbora za Evropski parlament, osim ako neće u njima učestvovati. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da bi Velika Britanija trebala napustiti Evropsku uniju do početka izbora za Evropski parlament 23. maja, ako u njima neće učestvovati. To je ranije nego što je zatražila britanska premijerka Theresa May. Ona je u pismu Briselu rekla da želi da lideri EU-a podrže pomjeranje roka za Brexit sa 29. marta na 30. juni, prenosi...