Posle 5 godina pakla: Kurdi proglasili kraj Islamske države, pa Turskoj poslali važnu poruku (video)

Sirijske demokratske snage (SDF), koje podržava SAD, danas su zvanično objavile kraj Islamske države nad teritorijom na istoku Sirije i dodale da će nastaviti svoju borbu protiv džihadističkih "uspavanih ćelija". #SDF claim total territorial defeat of IS in #Syria Watch live: https://t.co/U3Regc8kYv pic.twitter.com/ugrr5X1sMe — Ruptly (@Ruptly) March 23, 2019 U ceremoniji koju je televizija prenosila, generalni komandant SDF pozvao je sirijsku vladu, koja se zarekla da će ponovo zauzeti celu zemlju, da prizna autonomnu administraciju koja...