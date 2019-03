Komandant SDF posle pobede nad islamskom državom: Počinje nova faza borbe protiv džihadista (video)

"Kraj samoproglašenog kalifata Islamske države obeležava početak nove faze borbe protiv džihadista", izjavio je danas komandant Sirijskih demokratstkih snaga (SDF) Mazlum Kobane, čije su snage ranije danas saopštile da su oslobodile poslednje uporište džihadista na istoku Sirije. Kobane, koji predvodi arapsko-kurdsku koaliciju, pozvao je vlasti sirijskog predsednika Bašara al Asada na dijalog s Kurdima, koji sada kontrolišu područja na severu i istoku Sirije. Mazlum Kobane hails the cooperation of many different ethnic groups under the SDF...