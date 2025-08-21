Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, lokacije sastanaka i diplomatski izazovi

Naslovi.ai pre 23 minuta
Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, lokacije sastanaka i diplomatski izazovi

Zelenski spreman za sastanak sa Putinom van Moskve, dok sukobi i dalje traju na terenu

Rusija podržava bezbednosne garancije Ukrajini uz učešće velikih sila, ali insistira na pouzdanim uslovima, dok Ukrajina odbacuje Kinu kao garanta. Danas B92

Predlog o bilateralnom sastanku Putina i Zelenskog izaziva različite reakcije; Moskva je uzdržana, dok Ukrajina je spremna, ali ne u Moskvi. Blic Politika B92 NIN Večernje novosti

Mađarska je više puta ponudila da bude domaćin mirovnih pregovora, uz podršku i drugih zemalja poput Švajcarske, Austrije i Turske, dok SAD razmatraju trilateralni samit. Sputnik Blic N1 Info Danas

Rat u Ukrajini traje, sa žrtvama i napadima na civilne ciljeve, dok se nuklearni štit Rusije planira ojačati zbog pretnji. Euronews Politika B92 RTS

Američki predsednik Donald Tramp najavio je povlačenje iz organizacije mirovnih pregovora, ostavljajući liderima Rusije i Ukrajine da sami dogovore bilateralni sastanak. Kurir

Tramp je isključio mogućnost povratka Krima Ukrajini, što je izazvalo komentare o važnosti međunarodnog prava za Ukrajinu i druge zemlje. Radio sto plus N1 Info

Rusi se sručili na ukraijinu Otišlo sve u vazduh nakon brutalnog napada

Alo pre 3 minuta
Ambasador Ukrajine: Nadamo se da će sporazum o trajnom miru uključiti principe međunarodnog prava

N1 Info pre 28 minuta
Tolkač: I za Srbiju dobro ako kraj rata u Ukrajini podrazumeva poštovanje međunarodnog prava

Beta pre 58 minuta
Ruska vojska napala pogone za proizvodnju dronova dugog dometa u Ukrajini

RTV pre 1 sat
Gotovo je, Tramp se povlači i ostavlja Putina i Zelenskog same! Procurele informacije, evo šta je američki predsednik rekao…

Kurir pre 1 sat
Tolkač: I za Srbiju dobro ako kraj rata u Ukrajini podrazumeva poštovanje međunarodnog prava

Radio sto plus pre 48 minuta
Kijev: Eksplozije u ruskim energetskim postrojenjima; Moskva: Napad na pogone za proizvodnju ukrajinskih dronova

RTS pre 38 minuta
EU i SAD objavile zajedničku izjavu o transatlantskoj trgovini

EU i SAD objavile zajedničku izjavu o transatlantskoj trgovini

Forbes pre 8 minuta
„Rekao sam to Trampu“: Zelenski spreman na „neki kompromis“ pre razgovora sa Putinom

„Rekao sam to Trampu“: Zelenski spreman na „neki kompromis“ pre razgovora sa Putinom

Danas pre 8 minuta
EU i SAD objavile zajedničku izjavu o transatlantskoj trgovini

EU i SAD objavile zajedničku izjavu o transatlantskoj trgovini

N1 Info pre 13 minuta
(Video): Putin dok hoda ne pomera desnu ruku, uvek mu stoji uz telo: Otkriven zlokoban razlog "revolveraškog hoda" ruskog…

(Video): Putin dok hoda ne pomera desnu ruku, uvek mu stoji uz telo: Otkriven zlokoban razlog "revolveraškog hoda" ruskog lidera

Blic pre 13 minuta
Užas u Gazi: Deci pogođenoj pothranjenošću preti smrt bez hitne pomoći

Užas u Gazi: Deci pogođenoj pothranjenošću preti smrt bez hitne pomoći

B92 pre 13 minuta