Još danas toplo, pa onda poslednji trzaji zime

Postepeno naoblačenje sa slabom kišom, koje će pre podne zahvatiti severne krajeve do kraja dana proširiće se i na ostale, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Na jugu i jugoistoku veći deo dana pretežno sunčano i toplo. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9, a najviša od 15 na severozapadu, do 23 stepena na jugoistoku. U utorak promenljivo oblačno i hladnije, na severu suvo, u ostalim...