Rukavina: Nije bio penal, pojavilo mi se crvenilo na nosu

“Sudija je to video”, poručio iskusni desni bek Bio je to detalj kada je sve moglo da se okrene. Lopta je ruku pogodila desnog beka Srbije Antonija Rukavinu,Marčinijak je upro prostom na kreč… Portugalci su već proslavljali penal, ali je pomoćnik peinačio odluku. Dovoljno za bes u taboru domaćina. Ipak, jedan od najiskusnijih reprezentativaca tvrdi da penala nije bilo, I da je sudijska trojka donela ispravnu odluku. “Prvo me je lopta pogodila u lice, odnosno u nos, a onda u ruku. Sad,...