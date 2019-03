Brnabić odbacila zahtev za njenu smenu (VIDEO)

Beta pre 36 minuta

Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da neće uzeti u razmatranje zahtev učesnika protesta "Jedan od pet miliona" da do 13. aprila podnese ostavku zato što, kako je rekla, to traže ljudi "koji demokratiju žele da ospore nasiljem na ulicama, vešalima i motornim testerama".Ona je u Kragujevcu, gde je prisustvovala uručenju ključeva stanova za mlade naučnike, rekla da zahtev za smenu smatra "ultimatumom"."Nisam se uplašila ni vešala, ni pretnji, ni motornih testera. Mi poštujemo demokratiju. Srbija je društvo pristojnih i normalnih ljudi i nikada nećemo pristati na ultimatume nasilnika i fašista. Moj odgovor na taj zahtev je - ne. Ne moraju da čekaju do 13. aprila već mogu koliko danas popodne da nastave da nam prete, da će da blokiraju zgradu Vlade Srbije ili moju kuću zato što ni na kakve ultimatume nećemo pristati", kazala je premijerka novinarima.Učesnici protesta "Jedan od pet miliona" održanog u subotu u Beogradu zatražili su ostavke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i predsednice Skupštine Maje Gojković navodeći da će se, ukoliko ti zahtevi ne budu ispunjeni, ponovo okupiti u subotu 13. aprila i poručiti šta imaju "uzurpatorskom režimu".