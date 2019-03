Han u Sarajevu: Mišljenje EK do maja, ako bude formirana vlast

Evropski komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Johanes Han rekao je danas u Sarajevu da je Evropsko komisija spremna da dostavi mišljenje o odgovorima na Upitnik do kraja maja, ali pod uslovom da do tada bude okončano formiranje vlasti u BiH. Han se u četvrtak u Sarajevu sastao sa 19 političkih subjekata. "Naše ambicije su da do kraja maja da objavimo mišljenje, ali pod uslovom da se formira vlast na nivou BiH i u...