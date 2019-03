Opozicija sa Hanom: U Srbiji urušena demokratija, nema povratka u parlament

Beta pre 1 sat

Predstavnici dela srpske opozicije preneli su danas evropskom komesaru Johanesu Hanu da je u Srbiji urušena demokratija i da se neće vratiti u parlament, kao i da su jedino spremni da sa predstavnicima države razgovaraju o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora.Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov izjavila je novinarima nakon sastanka da su Hana upoznali sa osnovnim problemima u Srbiji i zahtevima građana koji mesecima protestuju širom zemlje.Ona ja kazala da su mu preneli da postoje ozbiljni problemi sa demokratijom, institucijama, vladavinom i stanjem ljudskih prava, kao i slobodom medija."Oni veoma pomno prate ova dešavanja i mi smo im rekli da ćemo biti partneri u rešavanju. Kada je u pitanju eventualni dijalog sa predstavnicima vlasti za koji je EU veoma zainteresovana - rekli smo da taj dijalog može biti isključivo o izbornim uslovima. Upoznali smo ga i sa inicijativom nevladine organizacije CRTA, koja je izašla sa 20 preporuka koje mogu biti usvojene do narednih izbora ako budu 2020. godine", kazala je Jerkov.Navodeći da jedini dijalog koji opozicija sa predstavnicima države može voditi je o tome da izbori budu fer i pošteni, Jerkov je novinarima prenela da je Han na sastanku još jednom istakao potrebu da dijalog mora biti vođen u institucijama, pre svega, kako je rekla, misleći na povratak poslanika u parlament."Mi smo još jednom rekli da nismo napustili parlament zato što smo tako želeli, nego zato što je bilo nemoguće da u njemu ostanemo, jer smo bili onemogućeni da predstavljamo građane, što je naš jedini posao u parlamentu. Ne možemo se u parlament vratiti ako se u njemu ništa ne promeni", kazala je Jerkov.Lider Levice Srbije Borko Stefanović kazao je da su predstavnici opozicije Hana informisali o tome šta se zaista dešava u Srbiji i da su spremni jedino na dogovor i dijalog sa državom i nadležnim institucijama o tome na koji način će se što pre doći do slobodnih izbora i medija.On je kazao da se moraju sprovesti preporuke organizacije CRTA oko izborne procedure i zahtevi građana na ulicama da postoji određen paritet u predstavljanju različitog mišljenja na televizijama sa nacionalnom frekvencijom."Spremni smo na dijalog i dogovor sa državom, ne sa pojedincima iz vrha vlasti, već sa državnim institucijama o tome da stvorimo uslove za slobodne i fer izbore i slobodne medije minimum šest do devet meseci pre održavanja slobodnih izbora", kazao je Stefanović.On je rekao da je to ono što narod na ulicama traži, dodajući da opozicija od evropskih zvaničnika ne očekuje ništa, već se samostalno bori za svoju slobodu."Svi okovi će biti skinuti našom sopstvenom snagom. Niko drugi nam u tome neće pomoći. Jedino nam mogu pomoći je viši stepen razumevanja šta se zaista dešava u Srbiji i međusobno informisanje i nada da EU ponovo neće biti na repu događaja, kao što je bila na mnogim drugim događajima", kazao je Stefanović.On je rekao i da opoziciji ne pada na pamet da se vrati ni u republički, ni u lokalni parlament gde se opoziciji na "ozbiljan i brutalan" način narušava pravo da govori ili pravo na drugačije mišljenje što traje već sedam godina."Ljudi u Srbiji su očajni ne samo nedostatkom slobode, već i nedostatkom perspektive i zbog nasilja", kazao je Stefanović.Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić kazao je da je Hanu preneo da se u Srbiji dešava slom demokratije i da je, kao primer toga kako se manipuliše, naveo slučaj da predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da javni dijalog o razbijenoj glavi Borka Stefanovića zameni pričom o razbijenom staklu u zgradi Radio-televizije Srbije tokom demonstracija.Tadić je kazao da se u Srbiji trenutno sve što je dobro proglašava zlim, a sve što je zlo proglašava se dobrim."Rekao sam Hanu da sam siguran da kancelarija Predstavništva Evropske komisije u Srbiji i na Balkanu koju sam ja otvarao sa Oli Renom sigurno evropskim zvaničnicima šalje realne informacije o tome šta se stvarno u Srbiji dešava - kakav je nivo kriminala, povezanost vlasti sa organizovanim kriminalom, kakav je tretman opozicije, građana koji ne misle kao režim Aleksandra Vučića", kazao je Tadić.On je preneo da i da je Hanu rekao da mu je zanimljivo to što je iz Brisela pet sati pre kraja izbora 2012. godine došla čestitka tadašnjim naprednjacima kada niko nije znao kakav će biti rezultat izbora."Da li je to zbog toga što su očekivali da će ljudi sada na vlasti isporučivati ono što mi nismo hteli, jer to nisu bila naša uverenja na Kosovu i Metohiji, ili je neki drugi razlog? Rekao sam da postoji mogućnost da će neki evropski zvaničnici na kraju svog mandata možda ostati zabeleženi kao oni koji su učestvovali u urušavanju demokratije u Srbiji", kazao je Tadić.Tadić je, kakao je kazao, Hanu rekao da je novo nasilje u Srbije ponovo moguće, jer kada se uruši demokratija nema više ni ekonomije ni sigurnosti za ljudski život."Nisam dobio odgovor, sastanak je prekinut na brzu brzinu. Dobili smo informaciju da je Srbija dobrodošla u EU", rekao je Tadić.Sastanak Hana sa delom opozicije završen je nešto posle 10.30 a prisustvovali su i lider Narodne stranke Vuk Jeremić i predsednik opštine Šabac Nebojša Zelenović.