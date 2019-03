Trinkijeri: U revanšu moramo da budemo bolji i pametniji, ne predajemo se

Beta pre 50 minuta

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je danas da njegova ekipa u drugoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige protiv Crvene zvezde mora da odigra bolje i pametnije, da su crveno-beli favoriti, ali da se njegova ekipe neće predati."Revanš, a? Deluje mi kao da smo u boksu. Prva runda - oni su dobili. Sad ide druga runda i moramo ući jače, bolje, pametnije. Moramo biti izuzetni jer, kao u boksu, ako si jako agresivan daješ prostora da te neko udari. Moramo igrati 40 minuta čvrsto, pametno, pametnije", rekao je Trinkijeri novinarima u dvorani "Aleksandar Nikolić".Košarkaši Partizana igraju u subotu od 19 časova kao domaćini protiv Crvene zvezde, drugu polufinalnu utakmicu plej-ofa ABA lige. Crveno-beli vode u seriji, posle pobede od 106:101 prošle subote posle produžetka."Bili su favoriti na 0:0, sad su još veći, ali nećemo se dati ni za kakvu cenu. Igramo pred našim navijačima to mora biti plus, a ne stres, ne pritisak. Sve se zna, oni znaju nas, mi znamo njih. Biće izuzetno teška utakmica, pripremili smo se, radili smo kako treba, ali to ništa ne znači ako te stvari ne prenesemo na teren. Moramo svi jedan korak bolje kao ekipa, igrači, treneri, svi", dodao je trener Partizana.On je naveo da je odbrana "jedan na jedan bila ključna za prvu utakmicu"."Kad je nešto jedna karakteristika, jedna situacija je bila problem, na tome smo radili, ali u plej-ofu središ nešto pa se još nešto pojavi da moraš da središ. Odbrana jedan na jedan je bila ključna za prvu utakmicu, sada moramo nešto drugo da čuvamo. Oni će probati ponovo jedan na jedan, ali moji igrači moraju da budu bolji", rekao je Trinkijeri.Kapiten Novica Veličković povredio se u prvoj utakmici, a Trinkijeri je rekao da se još ne zna da li će igrati."Videli ste kako se Novica povredio, čekamo, ne znamo, doktori rade 24 sata, jako teško... Prerano je, svaki sat može promeniti sliku. Ostali su zdravi", rekao je on.Upitan koliko bi odsustvo Veličkovića udaljilo ekipu od cilja, Trinkijeri je rekao: "U plej-ofu je važno da nađem pet igrača. Svi znamo šta je za nas naš kapiten. Ako igra - super, ako ne igra – ok, super. Ne možemo se predati. Nešto će faliti, ali to moramo da nadoknadimo".Takođe, naveo je da ekipa mora da ima dobru koncentraciju."Radimo na tome, neki put smo bolji, nekad grešimo, ali to je najvažnija stvar. Ako imaš koncentraciju, možeš pratiti plan, menjati ga ako treba. Čitaš ritam utakmice, situacije, koga možeš 'jahati' u napadu od tvojih igrača. To je sve koncentracija", rekao je on.Problem sa povredom ima i košarkaš Zvezde Džo Regland, a upitan da li se nešto menja u pripremi utakmice ako Amerikanac ne bude igrao, Trinkijeri je odgovorio odrično."Ne, jer ne znam. Ali moje iskustvo kaže da uvek neko drugi iskoči i donese... Regland nije bio faktor u prvoj utakmici, našli su nekog ko je bio važniji od Reglanda", rekao je Trinkijeri.Košarkaš Partizana Vanja Marinković rekao je da je njegova ekipa svesna dobrih stvari, ali i grešaka iz prve utakmice."Znamo kako smo igrali u prvoj utakmici, znamo gde smo imali svoje šanse i kako smo stekli tih 10 poena prednosti u trećoj četvrtini, znamo šta ih je vratilo u igru i čime su dobili meč. Samo jakom borbom i trčanjem, time što smo mnogo mlađi od njih, što imamo više snage, mislim da tako možemo da imamo šansu u subotu. Odbrana, trčanje, pametno u napadu i to što steknemo da održimo do kraja. Nema tu neke filozofije", naveo je on.Marinković je dodao da nije bitan učinak iz prve utakmice, već ko će da prođe u finale."Nije to bitno trenutno, ne gleda se ko je dao 20 poena u prvom meču. Bitno je ko će da prođe u finale, da osvoji ABA ligu i prođe u Evroligu, nisu bitne ničije partije u ovom delu sezone", rekao je Marinković.