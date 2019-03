Vučić: Na narednim izborima neće biti žrtava

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je da nikada ne bi mogao da kaže, kao pojedini predstavnici opozicije, da bi na narednim izborima moglo da dođe i do žrtava."Neće ih biti, izbori će biti održani u skladu sa zakonom. I svi koji misle da mogu nasiljem da ih spreče, grdno se varaju. I zato ih molim da odustanu od nasilja", rekao je Vučić novinarima u Golupcu.Predsednik Srbije izjavio je i da nije bilo nikakvog napada na bivšeg poverenika Rodoljuba Šabića ali da ga veoma brine reakcija jednog dela političke javnosti koja je za to odmah optužila predstavnike vlasti, iako nije imala nikakve informacije niti dokaze za to."Brine me taj neodgovoran pristup ljudi koji bi želeli Srbiju da uvedu u nemirne vode i destabilizuju je. Slično je bilo i sa navodnim nestankom novinara pre nekog vremena... Tako da vas strah uhvati od toga ko sve misli da može da vodi zemlju. Iako je čak čovek (Šabić) odmah na početku rekao da nema nikakve politike", rekao je Vučić novinarima u Golupcu.On je rekao da će država nastaviti da se bori protiv nasilja koje je počelo, kako je rekao, pre dve nedelje "siledžijskim upadom u RTS i opkoljavanjem Predsedništva".Vučić je rekao da će to biti obavljeno "mirnim tonom", jer ljudi u Srbiji odlično razumeju i podržavaju politiku razvoja."Ali i mi moramo da se zapitamo oko jedne stvari. Ako postoje ljudi koji su u stanju čak i da pomisle da je neko od nas učinio neki zločin, onda to znači da nešto i sa nama nije u redu. Ostavite po strani političke frustracije, već da vidimo šta smo uradili pa da ti ljudi to pomisle, makar i zlonamerno", rekao je on.Odgovarajući na pitanje šta misli o tome što su predstavnici opozicije navodno pokušali da "silom" spreče članove Vlade da uđu u parlament u četvrtak, Vučić je rekao da "to nije na takav način doživeo", ali da razume da opozicija mora da pokuša da na silu podiže atmosferu jer se suočava sa padom interesovanja građana za proteste koje organizuje.Vučić je rekao da je opozicija na početku protesta u Zrenjaninu uspela da okupi 795 ljudi a da je poslednjem skupu prisustvovao 171 građanin."Ali strašno je to što planiraju da blokiraju ljude ispred svojih stanova i radnih mesta. To ne sme da se radi. Ali i to je, valjda, slika nečije nemoći i političke frustracije", rekao je Vučić."Verujem da će zaduženi u švajcarskoj valuti biti zadovoljni"Predsednik Srbije je izjavio da veruje da će zaduženi kod banaka u švajcarskoj valuti biti zadovoljni rešenjem koje će se naći za njihov problem i dodao da "naši timovi razgovaraju sa bankama"."Posle ćemo imati samostalni sastanak, pa sa štedišama, gledaćemo da im pomognemo", rekao je Vučić, posle obilaska Golubačke tvrđave, najavljujući da bi to moglo da bude već početkom naredne sednice, ponedeljak ili utorak.On je rekao i da je reč o velikim izdvajanjima potrebnim da bi se pomoglo zaduženima u švajcarskoj valuti, koje je nedavno obišao.Prema njegovim rečima, građani su bili lakoverni, ali i gledali šta su im tadašnji državni funkcionerima poručivali kako da se zadužuju.Vučić je rekao da su neki od tih državnih funkcionera bili u upravnim odborima banaka i da im je to bio način da zarade.