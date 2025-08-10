Građani ispred Vučićeve rezidencije: „Oskare, raspiši izbore“

Vreme pre 1 sat
Građani ispred Vučićeve rezidencije: „Oskare, raspiši izbore"

Građani i studenti su u noćnoj protestnoj šetnji Dedinjem obišli rezidenciju predsednika Vučića, palatu Željka Mitrovića i vilu u kojoj živi Ana Brnabić. „Neće ti narod nestati sa ulica dok te studenti ne počiste na izborima. Raspiši izbore, da ta Srbija može da ti kaže šta stvarno misli o tebi“, poručili su demonstranti Vučiću

Građani okupljeni u beogradskim zborovima u subotu (9. avgust) su, kasno uveče, u akciji „Pravda spava – vi nećete“, prošetali Dedinjem, pored rezidencije šefa države Aleksandra Vučića Vile Mir, Televizije Pink, kuće vlasnika te televizije Željka Mitrovića i vile Jovanke Broz u kojoj živi predsednica parlamenta Ana Brnabić. Učesnici protesta su ispred Vile Mir zatražili od Vučića da raspiše izbore, pošto su ga prethodno optužili za rasplamsavanje mržnje, nazivanje
