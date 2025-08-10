Na Dedinju završen protest Pravda spava - vi nećete

Večerašnje izdanje protesta "Pravda spava - vi nećete", tokom koje zborovi građana dolaze do domova visokih funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke, završen je ispred vile Mir, zvanične rezidencije predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Jedini govornik je uoči kraja, pred skupom od nekoliko stotina građana, još jednom ponovio studentske zahteve koji se tiču raspisivanja prevremenih parlamentarnih izbora. Neposredno pre toga, protestna kolona obišla je i vilu na Dedinju u kojoj živi vlasnik Pink medija grupe Željka Mitrovića, pre toga i vilu u kojoj živi predsednica parlamenta Ana Brnabić, a na samom početku protesta i zgradu televizije Pink. Ispred svake od ovih lokacija građani su održali kratak