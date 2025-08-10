Zborovi građana posetili Vučićevu rezidenciju: Traže raspisivanje izbora, uzvikivali „istraga pa robija“

Danas pre 6 sati  |  Danas Online
Građani koji su večeras protestovali Savskim vencem, predvođeni lokalnim zborom, ispred Vile Mir su poručili „Oskaru“ da raspiše izbore, izbegavajući da izgovori ime i prezime.

Oni su do Vile Mir došli nakon što su prethodno stali ispred TV Pinka, vile Jovanke Broz u kojoj živi Ana Brnabić, vile Željka Mitrovića. Najavili su da će ovo biti poslednja ovakva akcija, ali najvažnija. Ispred Vile Mir, koja bi trebalo da bude zgrada u kojoj živi predsednik države, iako se zna da to nije njegova prava adresa, poručili su: „Dosije nenadležna predmetna institucija. Bio je vickast, ponekad i duhovit, tokom naše pravedne i pravične ture po Beogradu,
Protestna šetnja na Dedinju: Demonstranti ispred kuća u kojim žive Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Zorana Mihajlović i Željko Mitrović (foto/video)

Na Dedinju završen protest Pravda spava - vi nećete

Ričard Grenel o Kosovu i Metohiji: Ideja o međusobnom priznanju je smešna

Tenzije u Uniji zbog ograničenja izvoza oružja za Izrael

U iščekivanju besnih režimskih građana

Zborovi građana posetili Vučićevu rezidenciju: Traže raspisivanje izbora, uzvikivali „istraga pa robija“

Protestna šetnja na Dedinju: Demonstranti ispred kuća u kojim žive Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Zorana Mihajlović i Željko Mitrović (foto/video)

