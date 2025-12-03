CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

Blic pre 3 sata
CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

Od 24 prijavljene stranke, 22 su verifikovane za učešće na izborima Za verifikaciju su glasali dva člana CIK-a, dok su dva bila protiv, a sedam uzdržani Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini nije verifikovala Srpsku listu (SL) za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra, prenose prištinski mediji.

Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a sedam članova bili su uzdržani. Predsednik CIK-a Krešnik Radonjići i srpski član CIK-a glasali su za, dok su dva člana Pokreta Samoopredeljenje bili protiv, a članovi CIK-a iz ostalih stranaka uzdržani. CIK je od 24 prijavljene stranke i koalicije za učešće na izborima u decembru verifikovala 22 politička subjekta, navodi Ekonomija Onlajn. CIK je i za prethodne izbore za
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

CIK u Prištini odbila da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru

CIK u Prištini odbila da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

OEBSPrištinaIzboriSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

OEBS izrazio zabrinutost zbog neoveravanja Srpske liste za učešće na izborima 28. decembra

OEBS izrazio zabrinutost zbog neoveravanja Srpske liste za učešće na izborima 28. decembra

Danas pre 2 sata
Đurić: Sastanci u SAD za jačanje odnosa, opsežan sastanak u Stejt departmentu o energetici Srbije

Đurić: Sastanci u SAD za jačanje odnosa, opsežan sastanak u Stejt departmentu o energetici Srbije

Danas pre 2 sata
CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

Blic pre 3 sata
Đilas kaže da Srbija mora odmah da preuzme upravljanje nad NIS-om, Brnabić reagovala

Đilas kaže da Srbija mora odmah da preuzme upravljanje nad NIS-om, Brnabić reagovala

Danas pre 4 sati
EU više nema strpljenja sa njim: Odgovor EU na izbore u tri opštine otkriva važne poruke iz Brisela za Vučića

EU više nema strpljenja sa njim: Odgovor EU na izbore u tri opštine otkriva važne poruke iz Brisela za Vučića

Danas pre 5 sati