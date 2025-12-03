CIK nije verifikovala Srpsku listu za izbore 28. decembra: oglasio se OEBS

Od 24 prijavljene stranke, 22 su verifikovane za učešće na izborima Za verifikaciju su glasali dva člana CIK-a, dok su dva bila protiv, a sedam uzdržani Centralna izborna komisija (CIK) u Prištini nije verifikovala Srpsku listu (SL) za učešće na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra, prenose prištinski mediji.

Za verifikaciju najjače srpske stranke na KiM glasala su dva člana CIK-a, dva su bila protiv, a sedam članova bili su uzdržani. Predsednik CIK-a Krešnik Radonjići i srpski član CIK-a glasali su za, dok su dva člana Pokreta Samoopredeljenje bili protiv, a članovi CIK-a iz ostalih stranaka uzdržani. CIK je od 24 prijavljene stranke i koalicije za učešće na izborima u decembru verifikovala 22 politička subjekta, navodi Ekonomija Onlajn. CIK je i za prethodne izbore za