Srpska lista podnela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da je ta stranka podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje Srpsku listu za izbore na Kosovu 28. decembra. "Mi smo danas poneli žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Kosovu protiv ove ilegalne, nelegitimne, slobodno mogu da kažem i antisrpske odluke. Očekujemo da će ta odluka biti poništena i naš politički subjekt potvrđen",