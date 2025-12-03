Srpska lista podnela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

NIN pre 18 minuta  |  Tanjug
Srpska lista podnela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore
Predsednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da je ta stranka podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini na odluku centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje Srpsku listu za izbore na Kosovu 28. decembra. "Mi smo danas poneli žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke u Kosovu protiv ove ilegalne, nelegitimne, slobodno mogu da kažem i antisrpske odluke. Očekujemo da će ta odluka biti poništena i naš politički subjekt potvrđen",
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Srpska Lista podela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Srpska Lista podela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Euronews pre 18 minuta
Srpska lista podela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Srpska lista podela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Telegraf pre 23 minuta
CIK u Prištini odbila da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru, oglasila se EU, OEBS...

CIK u Prištini odbila da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru, oglasila se EU, OEBS...

Sputnik pre 2 sata
Ambasade SAD, Nemačke i Italije žale zbog odluke CIK da ne verifikuje Srpsku listu za izbore

Ambasade SAD, Nemačke i Italije žale zbog odluke CIK da ne verifikuje Srpsku listu za izbore

RTV pre 3 sata
Ambasada SAD u Prištini: Pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju Srpske liste razdorni

Ambasada SAD u Prištini: Pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju Srpske liste razdorni

Euronews pre 4 sati
Samoopredeljenje pod kritikama Zapada jer je sprečena sertifikacija Srpske liste za izbore

Samoopredeljenje pod kritikama Zapada jer je sprečena sertifikacija Srpske liste za izbore

Slobodna Evropa pre 4 sati
Posle odluke CIK-a u Prištini, Srpska lista najavila konferenciju za novinare

Posle odluke CIK-a u Prištini, Srpska lista najavila konferenciju za novinare

Euronews pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoPrištinaIzboriSrpska listaZlatan Elek

Politika, najnovije vesti »

Apoteka Beograd kao glavna tema zasedanja Skupštine grada Beograda

Apoteka Beograd kao glavna tema zasedanja Skupštine grada Beograda

Mašina pre 8 minuta
Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

Skupština usvojila Zakon o budžetu, poreske zakone, set zakona o energetici, izmene Zakona o Vojsci Srbije

RTV pre 3 minuta
Usvojen budžet i još 57 tačaka dnevnog reda: Gas i nafta, Antonijević, udžbenici - šta je sve usvojeno

Usvojen budžet i još 57 tačaka dnevnog reda: Gas i nafta, Antonijević, udžbenici - šta je sve usvojeno

NIN pre 13 minuta
"Očekujemo da će biti poništena" Srpska lista podnela žalbu Izbornom panelu na odluku CIK-a da je ne sertifikuje za izbore na…

"Očekujemo da će biti poništena" Srpska lista podnela žalbu Izbornom panelu na odluku CIK-a da je ne sertifikuje za izbore na Kosovu

Blic pre 8 minuta
Novi DSS odbija učešće u Komisiji za birački spisak: Ne želimo da učestvujemo u „fasadnoj demokratiji SNS-a“

Novi DSS odbija učešće u Komisiji za birački spisak: Ne želimo da učestvujemo u „fasadnoj demokratiji SNS-a“

Serbian News Media pre 3 minuta