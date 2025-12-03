Ambasada SAD u Prištini: Pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju Srpske liste razdorni

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Ambasada SAD u Prištini: Pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju Srpske liste razdorni

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini kritikovala je pokret Samopredeljenje, koji predvodi Aljbin Kurti, i poručila da su njegovi napori da se Srpskoj listi oduzme pravo učešća na izborima za skupštinu privremenih institucija 28. decembra "kratkovidi i razdorni".

U reagovanju na odluku Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini da ne verifikuje Srpsku listu za učešće na izborima, Ambasada je na mreži Facebook saopštila i da takve akcije štete stabilnosti AP KiM, ali i interesima SAD, uključujući i nastavak strateškog dijaloga Vašingtona i Prištine. U saopštenju se dodaje i da bi svi građani trebalo da budu u mogućnosti da ostvare svoja demokratska prava. CIK u Prištini nije verifikovala Srpsku listu za učešće na izborima
Ključne reči

VašingtonFacebookKosovo i MetohijaFejsbukAljbin KurtiPrištinaIzboriSrpska lista

