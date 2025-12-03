CIK u Prištini odbila da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru

Danas pre 4 sati  |  RTS
CIK u Prištini odbila da verifikuje Srpsku listu za izbore u decembru

Centralna izborna komisija u Prištini nastavlja da odbija verifikaciju Srpske liste za učešće na izborima na Kosovu i Metohiji, pa je kao i u prethodnim slučajevima u februaru i oktobru ove godine, isto postupila i za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 28. decembar.

Sa dva glasa za, dva protiv i sedam uzdržanih, CIK na večerašnjoj sednici nije overio pravo Srpskoj listi za učešče na izborima 28. decembra. Predsednik CIK-a, Krešnik Radonići, i srpski član glasali su za, dok su dva člana Pokreta Samoopredeljenje glasala protiv, prenose mediji u Prištini. Članovi iz ostalih stranaka bili su uzdržani. CIK nije overio Srpsku listu ni za izbore 9. februara, pa je potom Izborni panel za žalbe i pritužbe naložio CIK-u da potvrdi pravo
