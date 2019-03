EP u karateu: Srebro za Slobodana Bitevića (foto)

Još jedan vredan pažnje uspeh karatiste iz Pančeva. Na Evropskom šampionatu u karateu koji se održava u španskom gradu Gvadalahari, predstavnik Srbije Slobodan Bitević okitio se srebrnom medaljom. On je u kategoriji preko 84 kilograma stigao do finala, gde je poražen od Džonatana Horna iz Nemačke. Bitević, koji je i bivši svetski šampion u karateu, na Evropskim prvenstvima stigao je do sedmog odličja, nakon što je ranije osvajao dve zlata,...