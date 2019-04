Upis đaka prvaka, roditelji ne prikupljaju svu dokumentaciju

Ove nedelje počinje upis đaka prvaka. Kao i svake godine do sada, upis počinje prvog dana u aprilu, a traje do 31. maja. Od ove godine ima i novina za roditelje – neće morati do donose izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o prebivalištu deteta. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je gostujući u Dnevniku RTS-a da će ove godine biti skoro 1.500 đaka prvaka više nego prošle godine. Oni mogu imati najmanje šest i po, a najviše sedam i...