Bregzit: Tusk ima ideju - „predložiće produžetak roka za godinu dana"

Reuters Tuskov plan moraju da odobre lideri Evropske unije Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk predlaže Velikoj Britaniji 12-mesečno „fleksibilno" produženje roka za Bregzit, navodi visoki zvaničnik Evropske unije. Prema tom planu, Britanci bi mogli ranije da napuste EU ako se britanski parlament dogovori o načinu na koji će se to dogoditi, ali na to moraju da pristanu i lideri Unije. Britanija bi trebalo da do 12. aprila napusti EU,...