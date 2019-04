Protest Jedan od pet miliona: Vučiću 13. aprila poručiti da je gotov (VIDEO)

Beta pre 1 sat

Protest "Jedan od pet miliona" završen je večeras u Beogradu pozivom građanima da 13. aprila na skupu ispred Narodne skupštine poruče predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je "gotov".Građanima okupljenim na platou ispred Skupštine grada obratio se šef odbornika Saveza za Srbiju u gradskoj skupštini Nikola Jovanović koji je optužio zamenika gradonačelnika Gorana Vesića da je uzurpirao vlast u Beogradu."Naš grad razaran je 44 puta u istoriji pa evo nas opet ovde. Beogradske dahije, ne mislite valjda da smo preživeli Osmanlije i naciste pa da nećemo preživeti malog Nerona iz Kruševca. Slušaj me dobro mali Nerone, i moje ćerke i sva naša deca će na svom netaknutom Kalemegdanu razgovarati sa velikim civilizacijama i neće slušati škripu žičare koja spaja dve kafane", kazao je Jovanović.On je optužio Vesića da se prošlog četvrtka ispred Skupštine grada "krio iza žena" kao što se kako je rekao, krio iza Aje Jung na izborima."Ti si Gorane Vesiću bruka Beograda. Na mala vrata si postao gradonačelnik, na mala vrata ćeš i da odeš", rekao je Jovanović.Šef odbornika Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda pozvao je građane da na "velikom narodnom protestu" koji je Savez za Srbiju najavio za subotu, 13. april, "jasno i glasno" poruče predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je "gotov"."Imam i poruku za velikog Nerona sa Andrićevog venca. Ti što se svetiš Beogradu preko malog Nerona, koji lečiš na Beogradu svoju sujetu i komplekse, ne možeš nam ništa. Privodi polako kraju svoju oproštajnu turneju na kojoj se pozdravljaš iznosa sa istom ekipom koju vodiš iz grada u grad. Aleksandre Vučiću, ti si prošlost Srbije i poslednji koji treba da govori o njenoj budućnosti", kazao je Jovanović.Predsednik beogradske opštine Stari grad Marko Bastać kazao je da su danas svi Beograđani "žrtve jednog Iznoguda, večitog zamenika Gorana Vesića"."Živimo u vremenu Iznoguda koji ne bira sredstva kako bi postao kalif umesto kalifa. On otima od građana centar grada i premešta ga u njihov imaginarijum koji zovu Beograd na vodi, on uništava kulturno-istorijsko nasleđe tako što pravi žičaru na Kalemegdanu, a na mestu zaštićenih objekata hoće da pravi kafanu", kazao je Bastać.On je ocenio da se zamenik gradonačelnika "svojim delima već kvalifikovao da ponese titulu najveće štetočine u istoriji Beograda"."Ovo je naš grad a ne naseobina režimske vaške Gorana Vesića. Vreme Iznoguda i fikusa je gotovo, vreme je za nas, vreme je za novo vreme", rekao je Bastać.Prethodno su lideri Saveza za Srbiju tokom šetnje od Vlade Srbije do Skupštine grada uklonili iz Kolarčeve ulice ogradu oko radova na obnovi Trga republike dok je sa ozvučenja upućen poziv okupljenim građanima da "uklone Vesićeve barikade" i njima "opkole" Skupštinu Beograda.Građani su oblepili ogradu nalepnicama na kojima piše "Leči se" i onima sa pozivom na opozicioni skup 13. aprila u Beogradu.Okupljeni građani uzvikivali su "Vučiću, leči se", "Vučiću, gotov si", "Vesiću lopove", neki su upalili baklje dok su sa razglasa puštane pesme Beogradskog sindikata, Đorđa Balaševića i grupe EKV.Protest ispred Skupštine Beograda protekao je bez incidenata.Lečić: Akcijama sa Pinkom i Skupštinom Beograda vlast htela da spreči protest 13. aprilaProtest Jedan od pet miliona počeo je ispred Vlade Srbije nešto posle 18 časova intoniranjem himne "Bože pravde" i minutom ćutanja za žrtve šestoaprilskog bombardovanja 1941. godine u Beograd.Građanima okupljenim ispred zgrade Vlade obratio se glumac i funkcioner Demokratske stranke Branislav Lečić koji je najpre pustio "pink" balone u nebo kao, kako je rekao, "prvu lustraciju".Podsećajući da je ranije bilo najavljeno da će učesnici protesta otići do zgrade televizije Pink na Dedinju, Lečić je kazao da je u tom objektu policija u civilu, da se planiraju incidenti i pozvao okupljene da "ne učestvuju u Farmi i da se ne valjaju u Mitrovićevom blatu".Lečić je rekao da je vlasnik TV Pink Željko Mitrović rekao da je za učesnike protesta Jedan od pet miliona spremio cisternu sa izmetom, i da mu mu on poručuje da je slobodno iskoristi na sebe."Željku Mitroviću poručujem da svakog dana čeka 6. oktobar, a taj 6. oktobar će sada trajati dok ne bude završen", kazao je Lečić.Lečić je optužio vlast da je "akcijama" sa televizijom Pink i Skupštinom Beograda planirala da spreči veliki opozicioni protest zakazan za 13. april u Beogradu."Svi su oni Pink, Farma, rijaliti koji moramo da probijemo jer ne može život da bude veštački. Ovo je zloćudni tumor koji je zahvatio našu državu, mi imamo antibiotik i 13. aprila saopštićemo koja je terapija toga antibiotika", kazao je Lečić.Nakon njegovog obraćanja, okupljeni građani su krenuli ka platou kod Trga republike gde će im se kako je najavljeno, obratiti šef odbornika Saveza za Srbiju u Skupštini Beograda Nikola Jovanović i predsednik opštine Stari grad Marko Bastać.Učesnicima šetnje dele se nalepnice sa pozivom na skup 13. aprila u 15 časova ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Na pozivnici su ispisane i poruke "Jedan grad - jedan protest - jedan cilj", "Svi kao jedan", "Jedan od pet miliona" i "Za slobodnu Srbiju".Saobraćaj se ne odvija u ulicama kojima se kreću učesnici protestne šetnje.