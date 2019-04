Akcionari Nisana izglasali smenu dugogodišnjeg šefa Karlosa Gona

Beta pre 55 minuta

Akcionari japanskog proizvođača automobila Nisana izglasali su danas na sastanku u Tokiju smenu dugogodišnjeg predsednika upravnog odbora kompanije Karlosa Gona, koji se nalazi u zatvoru zbog sumnji za finansijske malverzacije.Uprava Nisana je smenila Gona sa mesta direktora odmah posle njegovog prvog hapšenja 19. novembra ali su akcionari morali da odobre smenu sa mesta šefa upravnog odbora.Vanredni sastanak akcionara sa 4.200 učesnika trajao je tri sata.Generalni direktor Nisana Hiroto Saikava rekao je da je bio šokiran kada je saznao za navodne malverzacije Gona, koji je 20 godina bio na čelu Nisana i Renoa, dve kompanije koje su formirale savez.Akcionari su prihvatili za člana upravnog odbora Nisana predsednika Renoa Žan-Dominik Senara, koji im se obratio na kraju sastanka.Sastanak akcionara održan je samo nekoliko dana pošto je sud u Tokiju odredio novi pritvor do 14. aprila bivšem šefu Renoa i Nisana Gonu.Gonu je početkom marta bio odobren izlazak iz pritvora uz kauciju od osam miliona evra. On je bio u pritvoru od 19. novembra 2018.Prema prethodnoj optužnici, na teret mu se stavlja da je falsifikovao finansijske izveštaje, lažno prikazujući svoja primanja od Nisana tokom osam godina.Tužioci su rekli da je 65-godišnji Gon uhapšen ponovo zbog sumnji da je Nisanu napravio gubitak od oko 4,5 miliona dolara.Gon je najavljivao konferenciju za novinare za 11. april i posle toga je usledilo novo hapšenje. On od početka negira sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.Pre nego što se ponovo vratio u zatvor u Tokiju gde je već proveo 100 dana Gon je osudio Nisan, navodeći da je žrtva zavere vođa Nisana koji su želeli da spreče njegov plan za veću integraciju sa francuskim Renoom.Gon je rekao u intervjuu za francuske televiziju prošle nedelje da je drugi deo objašnjenja za hajku protiv njega pogoršanje poslovnih rezultata Nisana poslednje dve godine.Njegova supruga Karol najavila je da će video snimak koji pokazuje odgovorne za ono što se njemu desilo biti objavljen u utorak.