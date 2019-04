Postoji mesto gde možete kupiti baš sve i to na popustima do čak 80% , a nalazi se na samo klik od vas i zove se gruppi.rs , ponude se menjaju svaki dan, možete pogledati šta je danas aktuelno: Kvalitetan jastuk-podmetač za stolicu po ceni od samo 129 dinara. Jastuk domaće proizvodnje, za sve vrste prostora, od bašte do vikendice, u više boja na gruppi.rs Prefesionalni trimer za kosu i bradu po ceni od 999 dinara. Sredite svoju frizuru ili...