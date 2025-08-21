Prvo oglašavanje zadrugarke nakon veridbe u Abu Dabiju: Otkrila čime joj se bavi bogati dečko: "Srećna sam i uzbuđena"

Marijana Zonjić na svom Instagram profilu podelila je lepe vesti, da je verena u Abu Dabiju.

Marijana Zonjić presrećna je nakon što je dijamanstki prsten zasijao na njenoj ruci. - Presrećna sam, iznenadio me je iskreno i naravno da sam odmah pristala. On je iz sveta fudbala, to je jedino što mogu da kažem, jer on ne želi još uvek da bude deo javnosti. Jedva čekam i da izgovorim to sudbonosno "DA", a uskoro imamo nešto mnogo važno da otkrijemo...Ma nema šta, jako sam srećna i uzbuđena, hvala i vama na čestitkama - bilo je sve što je Marijana rekla za