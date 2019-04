Novi rok za Bregzit 31. oktobar

"Članice EU i Velika Britanija dogovorile su fleksibilno produženje do 31. marta. To znači dodatnih šest meseci da Velika Britanija pronađe najbolje moguće rešenje", napisao je predsednik Evropskog saveta Donald Tusk na svom Tviter nalogu. Britanija, dakle, ostaje punopravni član Evropske unije sa svim obavezama prema članu 50, ali može da ratifikuje sporazum o Bregzitu svakog časa. Ako to učini do 22. maja, izbeći će izbore za...