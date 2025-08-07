Pet ranjenih u oružanom napadu u američkoj vojnoj bazi u Džordžiji, napadač je vojni narednik

Pet američkih vojnika je ranjeno danas u prostranoj vojnoj bazi Fort Stjuart u saveznoj državi Džordžija, a naoružani napadač je uhvaćen i radi se o podoficiru sa činom narednika, javlja Si-En-En (CNN).

I dalje nije poznat stepen povreda vojnika, ali se zna da su pomoć primili na licu mesta i da su prebačeni u bolnicu, dodaje CNN, pozivajući se na saopštenje aerodroma baze Fort Stjuart. Uhapšeni ima čin narednika, ima 28 godina i muškarac je, rekao je ovom američkom mediju jedan zvaničnik za bezbednost. Takođe je rekao da se radi o licu koje je u maju bilo uhapšeno zbog vožnje u pijanom stanju. U istragu oružanog incidenta uključene su i federalne službe