Netanjahu: Izrael će ponovo otvoriti prelaz Rafa kada Hamas preda tela još 3 taoca

Blic pre 1 sat
Netanjahu: Izrael će ponovo otvoriti prelaz Rafa kada Hamas preda tela još 3 taoca

Hamas je već predao 20 živih talaca i tela 25 poginulih u okviru sporazuma o primirju.

Egipat je najavio dozvolu ulaska Palestinaca na svoju teritoriju nakon otvaranja prelaza Rafa. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da ce Izrael ponovo otvoriti granični prelaz Rafa na jugu Pojasa Gaze nakon što palestinska militantna grupa Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze. Netanjahu je rekao za Telegram kanal Abu Ali ekspres da će se to uskoro dogoditi. Hamas je do sada, na osnovu sporazuma o primirju u Pojasu Gaze, predao Izraelu 20
